Ulkomaat

Norjan poliisi etsii kahta suomalaista – liikkuivat Blåbærfjelletillä samaan aikaan, kun neljä ihmistä katosi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Norjassa Tromssan poliisi toivoo yhteydenottoa kahdelta Suomen kansalaiselta, joiden uskotaan olleen Blåbærfjellet-tunturilla 2. tammikuuta, kun neljä ihmistä jäi lumivyöryn alle.Poliisin mukaan suomalaiset ovat 25–35-vuotiaat mies ja nainen ja molemmat liikkuivat suksilla. Poliisi pyytää kaksikkoa ottamaan yhteyttä, jotta he voivat kertoa mahdollisista havainnoistaan ja, olivatko he yhteydessä lumivyöryn uhrien kanssa ennen onnettomuutta.Myös kaksikon tuntevien henkilöiden toivotaan ottavan yhteyttä.Tromssan poliisin numero on (+47) 77 79 60 00.Kolme suomalaismiestä ja ruotsalaisnainen katosivat 2. tammikuuta alueella, jolla tapahtui suuri lumivyöry. Kadonneiden uskotaan jääneen vyöryn alle eikä heidän uskota olevan enää elossa.Nelikko oli lähtenyt Tamok-laaksoon päiväretkelle laskettelemaan. Seurueeseen kuului myös viides henkilö, parikymppinen ruotsalaismies. Mies jäi kuitenkin puurajaan laskettelemaan ja muut seurueesta suuntasivat kohti huippua.Viimeisin havainto kadonneesta nelikosta tehtiin kello 14 paikallista aikaa. Tromssan poliisi sai ilmoituksen kadonneista henkilöistä pari tuntia myöhemmin.Viime viikon perjantaina havaittiin kahden lumivyörypaikantimen signaalit. Keskiviikon vastaisena yönä havaittiin signaaleja kahdesta uudesta lumivyörypaikantimesta. Toistaiseksi ei kadonneita ei ole kuitenkaan löydetty.