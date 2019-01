Yksinhuoltajaisä Antony, 46, ja 800 000 muuta amerikkalaista jää tänään ilman palkkaa – ”Pitää valita mitkä laskut maksaa”

Ulkomaat

Yksinhuoltajaisä Antony, 46, ja 800 000 muuta amerikkalaista jää tänään ilman palkkaa – ”Pitää valita mitkä la

Tänään





Osa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Kahden





Ei syytä Trumpia tilanteesta

Tseng