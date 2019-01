Ulkomaat

Trump esitteli laittomia aseita ja huumeita rajalla, toisti uhkauksen hätätilasta – ”Teen sen jos on pakko”

Trump toisti uhkauksensa julistaa maahan kansallinen hätätila, joka antaisi hänelle valtuudet ohittaa kongressi ja saada miljardien dollarien rahoitus rajamuurille.Yhdysvalloissa osa hallinnosta on ollut suljettuna jo 19 päivän ajan muurin rahoituksesta syntyneen kiistan vuoksi. Kongressin demokraatit ovat kieltäytyneet myöntämästä Trumpin vaatimaa 5,7 miljardia dollaria muuriin, joka kuuluu Trumpin tärkeimpiin kampanjalupauksiin.Torstaina Trump matkusti rajan tuntumaassa Texasin osavaltiossa sijaitsevaan McAlleniin, jossa hän esiintyi paikallisen rajavartioaseman tiloissa järjestetyssä tilaisuudessa. Esille oli laitettu rajaseudulla takavarikoituja aseita, huumeita ja seteleitä sisältäviä muovipusseja todisteena laittomuuksista, joita rajan yli laittomasti liikkuvat siirtolaiset tekevät.– Ilman muuria, jonkinlaista todella merkittävää estettä, tätä ongelmaa ei tulla ratkaisemaan, esille tuotujen tavaroiden vieressä esiintynyt Trump sanoi.Demokraattien mukaan muuri taas olisi hintaansa nähden tehoton ja myös epäinhimillinen ratkaisu laittoman maahanmuuton kitkemisessä. Myös monet asiantuntijat ja rajaosavaltioiden hallintojen edustajat ovat vastustaneet ajatusta muurista.Edellisenä päivänä Trump ja demokraatit yrittivät ratkaista kiistaansa Valkoisessa talossa järjestetyissä neuvotteluissa. Tapaaminen kuitenkin loppui lyhyeen Trumpin syöksyttyä kimmastuneena ulos.Demokraatit ja Trumpin vastustajat ovat uhanneet haastaa hallinnon oikeuteen, jos presidentti yrittää kiertää kongressin hätätilan julistamalla. Torstaina ennen lähtöään rajalle Trump sanoi Valkoisen talon edessä toimittajille, että asianajajien mukaan hänellä on oikeus määräykseen.– Minulla on täysi oikeus julistaa kansallinen hätätila. En ole vielä varautunut sen tekemiseen, mutta teen sen jos minun on pakko, Trump totesi.