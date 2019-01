Ulkomaat

Pompeo vakuuttaa USA:n vetäytyvän Syyriasta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvaltojen vetäytyminen Syyriasta jatkuu, vakuuttaa ulkoministeri Mike Pompeo. Pompeo sanoi vierailulla Egyptissä, että presidentti Donald Trump on päättänyt vetäytymisestä ja näin tehdään.Trumpin läheinen neuvonantaja John Bolton sanoi muutama päivä sitten, ettei Yhdysvallat vedä vielä joukkojaan Syyriasta. Hänen mukaansa amerikkalaissotilaat pysyvät Syyriassa niin kauan, kunnes äärijärjestö Isis on lyöty maassa ja Yhdysvaltojen tukemien kurdijoukkojen turvallisuus on taattu.Pompeon mukaan hänen ja Boltonin kommentit eivät ole vastakkaiset.– Tässä ei ole mitään ristiriitaa. Se on median keksimä juttu, sanoi Pompeo ja tähdensi, että Yhdysvallat on yhä sitoutunut estämään Isisin uuden nousun.Trump ilmoitti viime kuussa yllättäen, että kaikki joukot vedetään Syyriasta välittömästi, koska Isis on lyöty.