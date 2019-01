Australian ulkoministeri vierailee Thaimaassa – perhettään paenneen saudinaisen tapaus nosti esille myös bahrainilaisen jalkapalloilijan ahdingon

Ulkomaat

Australian ulkoministeri vierailee Thaimaassa – perhettään paenneen saudinaisen tapaus nosti esille myös bahra

Australian





Payne

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Saudinaisen tapaus nosti esille myös bahrainilaisen jalkapalloilijan ahdingon

Payne





Ex-jalkapalloilija