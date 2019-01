Kolme räjähdystä ja ammuskelu Etelä-Ruotsissa – ”Epäilemme, että tämä liittyy rikollisryhmien väliseen yhteenottoon”

Ulkomaat

Kolme räjähdystä ja ammuskelu Etelä-Ruotsissa – ”Epäilemme, että tämä liittyy rikollisryhmien väliseen yhteeno

Viisi ihmistä on pidätetty ammuskelun takiaEtelä-Ruotsissa tapahtui yön aikana kaksi räjähdystä Malmössä ja yksi räjähdys Landskronassa.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lisäksi Värnamossa useita henkilöautossa matkustaneita ihmisiä tulitettiin toisesta autosta. Kenenkään ei kuitenkaan tiedetä haavoittuneen yhdessäkään tapauksista.– Saimme ilmoituksen ammuskelusta useilta ihmisiltä, jotka näkivät tai kuulivat osia tapahtuneesta. Olemme pidättäneet viisi 20–25-vuotiasta miestä, joita kaikkia epäillään murhan yrityksestä, kertoo poliisin edustajaPoliisin mukaan tapaukseen liittyy kolme autoa sen auton lisäksi, jota kohti ammuttiin. Värnamossa on viime viikkoina tapahtunut useita räjähdyksiä ja ampumatapauksia.– Epäilemme, että tämä liittyy rikollisryhmien väliseen yhteenottoon, joka on ollut alueella käynnissä puolitoista vuotta, Öberg kertoo.Malmö ja Landskrona sijaitsevat Skånessa, Värnamo Smålandissa.Räjähdykset vaurioittivat liiketilojaMalmön räjähdykset kohdistuivat päivittäistavarakauppaan ja teollisuuskiinteistöön. Poliisi uskoo räjähdysten liittyvän toisiinsa, sillä päivittäistavarakaupalla on varastotilaa teollisuuskiinteistön lähistöllä. Päivittäistavarakaupan ovi ja teollisuuskiinteistön autotallin ovi vaurioituivat hieman räjähdyksissä.– Tiedossamme ei ole uhkauksia, jotka olisivat kohdistuneet kehenkään ihmiseen tai yritykseen.Värnamon räjähdyksessä vaurioitui asuintalon kivijalassa sijaitsevan liiketilan sisäänkäynti. Poliisin pommiryhmä saapui tutkimaan paikkaa.