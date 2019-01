Ulkomaat

Hyväksikäytön peittelystä epäilty Lyonin arkkipiispa ei saanut syytteitä – oikeudenkäynti jatkuu 10.1. 8:41

Valtion syyttäjä ei esittänyt syytteitä Lyonin arkkipiispaa vastaan, kun tämän oikeudenkäynti jatkui keskiviikkona Ranskassa.

Tämä oli odotettavissa, sillä syyttäjänvirasto ilmoitti jo vuonna 2016, että heidän mielestään epäillyt rikokset ovat vanhentuneita. Oikeudenkäynti jatkuu tästä huolimatta.



Lyonin arkkipiispaa, 68-vuotiasta kardinaali Philippe Barbarinia epäillään lasten seksuaalisen hyväksikäytön peittelystä 1980- ja 1990-luvuilla. Hän on kiistänyt syytteet ja kertonut saaneensa tietää pappi Bernard Preynatin teoista vasta muutama vuosi sitten.



Hyväksikäytön uhrit ovat vieneet tapauksen oikeuteen syyttäjän mielipiteestä huolimatta.



Barbarin on korkea-arvoisin katolisen kirkon johtaja Ranskassa, joka on joutunut oikeuteen hyväksikäyttöskandaalin takia. Preynatin oikeudenkäynti alkanee tänä vuonna.