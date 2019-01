Ulkomaat

Texasissa on uima-allas joka ei sovellu korkeanpaikankammoisille

Erikoisista uima-altaista on tullut hoteleiden tapa houkutella asiakkaita.

Yhdysvalloissa Houstonissa sijaitsevaan Market Square -pilvenpiirtäjään on rakennettu uima-allas, joka ei todellakaan sovellu korkeanpaikankammoisille.



Pilvenpiirtäjässä sijaitseva allas on rakennuksen 43. kerroksessa, 152 metrin korkeudella.



Altaan lasiosuus on 14 cm paksu ja rakenne on tehty kestämään hurrikaanit.



Uima-altaalle pääsevät vain pilvenpiirtäjässä yöpyvät ihmiset. Asukas saa tuoda altaalle kaksi vierasta.