Ulkomaat

Kadonneita suomalaisia etsivä kopteri havaitsi lisää lumivyörypaikantimien signaaleja – etsintäalue tarkentuu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pohjois-Norjassa kadonneiden suomalaisten etsinnöissä on tapahtunut edistystä. Kolme suomalaista miestä ja ruotsalainen nainen katosivat viime viikolla alueella, jolla oli tapahtunut suuri lumivyöry.Tromssan poliisi kertoo, että etsintähelikopteri on havainnut signaaleja kahdesta uudesta lumivyörypaikantimesta. Ensimmäisten kahden lumivyörypaikantimen signaalit havaittiin perjantaina.Poliisin mukaan uusi löydös vahvistaa poliisin aiemman käsityksen, että kaikki neljä kadonnutta jäivät lumivyöryn alle. Löydös auttaa myös rajaamaan etsintäaluetta. Poliisi ei tässä vaiheessa kerro, missä signaalit on havaittu.Huono sää on vaikeuttanut etsintöjä. Etsintähelikopteri teki runsaan tunnin lennon yöllä, kun sääolot helpottivat hetkeksi. Etsintöjä on määrä jatkaa tänään päivänvalossa.Nelikko oli matkalla Blåbärfjelletin 1 440 metrin korkeudella olevalle huipulle. Ryhmän viides jäsen, ruotsalaismies, hälytti apua, kun ei tavoittanut ystäviään kännykällään.