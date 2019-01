Ulkomaat

Trump vetosi puheessaan rajamuurin puolesta – kansallista hätätilaa ei julistettu

Valkoisen talon työhuoneestaan noin kymmenen minuuttia puhunut Trump aloitti sanomalla, että Yhdysvaltojen etelärajalla on meneillään kriisi, joka kasvaa koko ajan. Presidentti väitti laittoman maahanmuuton vahingoittavan miljoonia amerikkalaisia.Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun Trump piti suoran tv-puheen presidenttinä. Odotettu ja paljon keskustelua herättänyt puhe esitettiin kaikilla Yhdysvaltojen isoimmilla tv-kanavilla.– Rajavartijat ja tulliviranomaiset kohtaavat päivittäin tuhansia laittomia siirtolaisia jotka yrittävät päästä maahamme, Trump sanoi.– Meillä ei ole tilaa pitää heitä kiinni eikä keinoa palauttaa heitä nopeasti kotimaihinsa. Yhdysvallat vastaanottaa ylpeänä miljoonia laillisia maahanmuuttajia jotka rikastuttavat yhteisöämme ja hyödyttävät yhteiskuntaamme. Mutta kaikki amerikkalaiset kärsivät kontrolloimattomasta maahanmuutosta, hän lausui.Trump on vaatinut maan etelärajalle muuria, jonka rakentamista hän lupaili äänestäjilleen presidentinvaalikampanjassaan. Hän toisti haluavansa rakennusprojektia varten 5,7 miljardia dollaria. Puheessaan Trump myös sanoi hyväksyvänsä metallipalkeista rakennettavan aidan betonisen muurin sijaan.Trumpin mukaan muuri tarvitaan, jotta laittomasti maahan tulevien tekemä rikollisuus saadaan kuriin. Asiaa edistääkseen Trump kuvaili puheessaan useita raakoja murhatapauksia, joiden sanoi olevan laittomasti maahan saapuneiden tekemiä.– Kuinka paljon amerikkalaisten verta on vielä vuodatettava ennen kuin kongressi tekee työnsä? Trump kysyi.Toistaiseksi kongressin demokraatit eivät ole myöntyneet rahojen antamiseen tai hyväksyneet ajatusta rajamuurista. Yhdysvaltain hallinto on jo kolmatta viikkoa osittain suljettuna kiistan vuoksi.Vaalikampanjassaan Trump toisteli aikovansa laittaa Meksikon maksamaan kaikkiaan reilusti yli 20 miljardin dollarin hintaiseksi arvioidun rajamuurin rakentamisen. Puheessaan Trump tarkensi Meksikon maksavan muurin epäsuorasti uuden ja Yhdysvalloille edullisemman kauppasopimuksen tuomien säästöjen muodossa. Hän myös väitti muurin maksavan itsensä nopeasti takaisin, kun rajan yli tulevien huumeiden Yhdysvalloille aiheuttamat kustannukset putoavat.Ennakkoon Trumpin uskottiin voivan julistaa puheessaan maahan kansallisen hätätilan, joka olisi antanut hänelle vapaammat kädet toimia asiassa ohi kongressin. Tätä Trump ei kuitenkaan tehnyt.Demokraatit ovat uhanneet presidenttiä oikeustoimilla, jos hän yrittää turvautua hätätilan julistamiseen täyttääkseen kampanjalupauksensa. Puheessa Trump sanoi kutsuvansa demokraattijohtajat keskustelemaan ratkaisusta kiistaan.Yhdysvalloissa asuu miljoonia laittomasti maassa olevia maahanmuuttajia. Suurin osa saapuu rajan yli laillisesti, mutta jää maahan viisumin umpeutumisen jälkeen.Vuonna 2018 Yhdysvaltojen etelärajan yli tuli lähes 400 000 laitonta rajanylittäjää. Määrä on tullut selvästi alas 2000-luvun alusta, jolloin tulijoita oli vuosittain yli miljoona.