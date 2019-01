Ulkomaat

Facebook on poistanut keltaliivien näkyvimpien hahmojen kotisivut

9.1. 3:35

Facebook on poistanut keltaliivien näkyvimpien hahmojen sivuja, uutisoi Guardian.

Yhtiö kertoo, ettei se hyväksy Facebookissa vihapuhetta, joka luo ympäristön pelottelulle ja joka voi provosoida väkivaltaan oikeassa maailmassa.



Keltaliivien mielenosoituksia on ollut Ranskassa jo kahdeksana lauantaina peräkkäin. Määrä on romahtanut alkuinnostuksen jälkeen, sillä marraskuun puolivälissä keltaliivejä oli liikkeellä lähes 300 000.



Osa mielenosoittajista on muun muassa sytyttänyt roskiksia ja ajoneuvoja tuleen. Poliisi puolestaan suihkutti kyynelkaasua joukkoon, joka heitteli esineitä kohti poliiseja.