Ulkomaat

Lentoliikenne Lontoon Heathrow’n lento­kentällä pysäytettiin noin tunniksi – syynä lennokki­havainto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lennokeista harmia myös kuukausi sitten

https://www.is.fi/uutisvihje/