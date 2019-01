Ulkomaat

Pekingissä kouluhyökkäys: Ainakin 20 lasta haavoittunut

Kiina Kiinan pääkaupungissa Pekingissä on tapahtunut kouluhyökkäys.

Viranomaisten mukaan ainakin 20 lasta on haavoittunut. Loukkaantuneista kolmella on vakavia vammoja.



Xichengin paikallisviranomaisten mukaan ala-asteelle hyökännyt mies on saatu kiinni, ja haavoittuneet on toimitettu sairaalaan.



Viranomaiset eivät heti kertoneet, miten hyökkäys tehtiin tai mikä oli miehen mahdollinen motiivi.



Lisää aiheesta hetken kuluttua.