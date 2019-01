Ulkomaat

Japanilaislehti listasi, missä yliopistoissa pääsee naisten kanssa juhlista sänkyyn

8.1. 9:53

Japani Lehti joutui pyytämään tekemäänsä listausta anteeksi.

Japanilainen tabloid-lehti Spa! pyysi tiistaina anteeksi lukijoiltaan, koska se oli joulukuun numerossaan pannut maan yliopistot paremmuusjärjestykseen sen mukaan, kuinka helppoa oli saada naisopiskelijoita sänkyyn juhlista.



Anteeksipyyntö tuli sen jälkeen, kun artikkelista suivaantunut nainen oli saanut change.org -sivustolla yli 28 000 tukijaa vetoomukselleen, jossa vaadittiin anteeksipyyntöä ja lehden numeron vetämistä pois myynnistä.



Juttu käsitteli niin sanottuja gyaranomi -juhlia, joissa miehet maksavat naisille, jotta he tulisivat paikalle usein hyvinkin kosteisiin pippaloihin. Lehti myös haastatteli henkilöä, joka oli kehittänyt sovelluksen, jolla voi etsiä osallistujia juhliin.



Tasa-arvo työelämässä on vielä Japanissa kaukana, sillä naisten osuus niin politiikan kuin työelämänkin johtavissa asemissa on vähäinen.