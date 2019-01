Ulkomaat

Puolassa suljettu 13 pakohuonetta – syynä teinityttöjen hengen vaatinut tulipalo

Puolassa 13 pakohuonetta on suljettu perjantaina tapahtuneen tuhoisan tulipalon jälkeen, kertoo BBC.

Palossa viisi teinityttöä kuoli Koszalinin kaupungissa Pohjois-Puolassa.Syyttäjät ovat nostaneet syytteen palaneen pakohuoneen omistajaa vastaan. Syyttäjien mukaan omistaja oli jättänyt varmistamatta varauloskäytävän, jota pitkin tytöt olisivat päässeet pakenemaan tulipaloa. Omistaja on kiistänyt syytökset.Palon arvellaan saaneen alkunsa viereisessä odotushuoneessa vuotaneista kaasupulloista.Onnettomuuden jälkeen viranomaiset määräsivät, että kaikki pakohuoneet on tarkastettava. Viikonlopun aikana tutkittiin lähes 200 pakohuonetta, joista noin puolessa havaittiin turvallisuuspuutteita. Lisäksi 13 määrättiin suljettavaksi heti.Pakohuonepeli on seikkailupeli, jossa pelaajat yrittävät päättelykyvyn ja yhteistyön avulla päästä määräajassa ulos suljetusta huoneesta.