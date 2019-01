Bangkokissa hotellihuoneeseen telkeytynyt saudinainen vältti ainakin yhden palautuslennon – vetoaa useiden maiden hallituksiin

Ulkomaat

Bangkokissa hotellihuoneeseen telkeytynyt saudinainen vältti ainakin yhden palautuslennon – vetoaa useiden mai





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Thaimaalaisten mukaan kyseessä ”perheongelma”





Toinen kotimaastaan paennut saudinainen palautettiin viime vuonna Filippiineiltä