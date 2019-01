Armeija lähetettiin taltuttamaan jengien riehuntaa – lomaileva Vesa Keskinen jäi jalkoihin: ”Tärkeintä on saada lapset turvaan Suomeen”

Ulkomaat

Armeija lähetettiin taltuttamaan jengien riehuntaa – lomaileva Vesa Keskinen jäi jalkoihin: ”Tärkeintä on saad

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Brasilian levottomuudet ovat sekoittaneet kyläkauppias Vesa Keskisen https://www.is.fi/haku/?query=vesa+keskisen ja hänen perheensä joululoman. Perhe lomailee parhaillaan Brasiliassa Fortalezan kaupungissa.– Täällä on pieni sisällissota. Tilanne on katastrofaalinen, Vesa Keskinen viestii.Brasilian levottomuudet saivat alkunsa, kun kaksi rikollisliigaa yhdisti voimansa, ja ne ryhtyivät ryöstelemään ja polttamaan kauppoja.Mellakoinnillaan rikollisliigat vastustavat hallituksen hankkeita, joiden tarkoituksena on tiukentaa vankiloiden oloja. Hallitus puolestaan on marssittanut armeijan palauttamaan kurin kaduille.Vesa Keskisen perhe viettää joululomaa Jane https://www.is.fi/haku/?query=jane -vaimon kotimaassa niin kuin monena jouluna ennenkin. Luonnollisesti mukana ovat lapset Maria https://www.is.fi/haku/?query=maria , 5, ja Toivo https://www.is.fi/haku/?query=toivo , 3.Keskisen perhe lomailee vuokra-asunnossa Fortalezan kaupungissa. Lähes viikkoon Vesa Keskinen ei ole uskaltanut poistua asunnosta.– Viime tiistain jälkeen en ole liikkunut vuokra-asunnostamme. Olen kiltisti poliisin ohjeiden mukaan asunnossa. Olen merkitty mies, Vesa Keskinen kertoo.– Leikin hieman ronskimman miehen kanssa. Tein sen tietoisesti. Häpäisin hänet, ja siitä syystä olen leimattu. Aivan turhaan minulle alkoi aukomaan päätänsä, Keskinen kertoo konfliktin syystä.– Minä olin tyhmä. Ei ikinä pitäisi alentua tällaiseen.

Ilta-Sanomille lähettämässään viestissä Vesa Keskinen kertoo, että tilanne on katastrofaalinen. Millä tavalla?

– Konepistoolit tekevät tilanteesta kuin tilanteesta katastrofaalisen. Niitä ei kuitenkaan käytetty, Keskinen kertoo.– Tärkeintä on saada lapset turvaan Suomeen, Keskinen sanoo.

Keskisen mukaan lapset ovat ”hyvällä alueella”. Mitä se tarkoittaa?





– Hyvä alue tarkoittaa sitä, että olen ottanut heidän turvallisuutensa parhaimmilla kyvyilläni huomioon. Mikään ei kuitenkaan rajoita mellakointia, Keskinen sanoo.Vesa Keskisen brasilialainen yhteistyökumppani peruutti Brasiliaan suuntautuvan lomamatkansa. Keskinen perheineen aikoo kotiutua lähiaikoina.– Lippuvaraus oli jo viime viikolle, mutta oli vain yksi paikka. Tulemme täältä yhdessä Suomeen ensi viikolla, Vesa Keskinen sanoo.Vesa Keskinen perheineen on viettänyt useamman joulun Brasiliassa, niin nytkin. Joululoman viettoa häiritsevät paikalliset mellakat. –Täällä on pieni sisällissota, Vesa Keskinen kertoo.