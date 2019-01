Ulkomaat

Brasilia marssitti armeijan palauttamaan kurin Fortalezaan – kadut olivat ryöstelevien rikollisjengien hallussa

5.1. 16:19

Brasilia Kymmeniä epäiltyjä on otettu kiinni.

Brasiliassa satoja sotilaita on lähetetty partioimaan Fortalezan kaupungin kaduille, jotka ovat olleet viime päivien ajan ryöstelevien rikollisjengien hallussa. Tähän mennessä noin 50 epäiltyä on otettu kiinni.



Mediatietojen mukaan ryöstelyn ja väkivallan aalto sai alkunsa, kun kaksi kilpailevaa rikollisryhmää yhdistivät voimansa protestoidakseen maan uusia vankilakäytäntöjä vastaan.



Esimerkiksi matkapuhelinten käyttöä on alettu estämään signaalihäirinnällä eikä vankeja enää jaotella vankiloiden osastoihin jengien mukaan.