Ulkomaat

Thaimaassa Pabuk-myrsky säästi turistisaaret suurimmalta raivoltaan









https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005955809.html

Eteläistä Thaimaata piiskannut trooppinen myrsky Pabuk on aiheuttanut tulvia ja katkonut sähköjä laajoilta alueilta.Turistisaaret Koh Samui, Koh Phangan ja Koh Tao vaikuttavat kuitenkin säästyneen myrskyn pahimmalta raivolta.Myrskyn tiedetään tähän mennessä vaatineen kaksi kuolonuhria. Yksi ihminen kuoli, kun puu kaatui hänen talonsa päälle.Toinen kuolonuhri on kalastaja, jonka vene kaatui myrskyssä. Toinen veneessä ollut ihminen on kateissa.