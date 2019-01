Ulkomaat

BBC: Eurooppaan laittomasti pyrkivien ihmisten määrä laski alimmilleen viiteen vuoteen

5.1. 5:22

Eurooppaan laittomasti pyrkivien ihmisten määrä on laskenut alimmalle tasolleen viiteen vuoteen, kertoo Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontex.

Asiasta uutisoi BBC.



Frontex arvioi, että viime vuonna tehtiin noin 150 000 laitonta rajanylitystä. Luku on alhaisin sitten vuoden 2013.



Etenkin Välimeren kautta Italiaan tulevien ihmisten määrä laski huomattavasti. Taustalla on se, että Italian populistihallitus on kieltäytynyt vastaanottamasta siirtolaisia kuljettaneita pelastuslaivoja.



Sen sijaan Espanjaan tulleiden ihmisten määrä on kaksinkertaistunut jo kahtena vuotena peräkkäin.