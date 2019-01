Pakohuoneessa vietetyt syntymäpäiväjuhlat päättyivät tragediaan Puolassa – viisi teinityttöä kuoli pelin aikana syttyneessä tulipalossa

Ulkomaat

Pakohuoneessa vietetyt syntymäpäiväjuhlat päättyivät tragediaan Puolassa – viisi teinityttöä kuoli pelin aikan

Pakohuonepeleistä on tullut viime vuosina suosittua ajanvietettä ympäri maailmaa. Puolan sisäministeri määräsi paloviranomaiset tarkastamaan kaikkien maan pakohuoneiden paloturvallisuuden.





