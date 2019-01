Ainakin yksi kuollut Thaimaan rannikolle iskeneessä trooppisessa myrskyssä – varoituksia annettu 15 provinssiin

Ulkomaat

Ainakin yksi kuollut Thaimaan rannikolle iskeneessä trooppisessa myrskyssä – varoituksia annettu 15 provinssii

Yllä olevalta videolta voit nähdä, minkälaista merenkäynti oli Pabukin lähestyessä.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Thaimaan rannikolle perjantaiaamuna Suomen aikaa saapunut trooppinen myrsky Pabuk on vaatinut ainakin yhden kuolonuhrin, kertoi Reuters.Thaimaan viranomaisten mukaan Pattanin provinssin edustalla merellä ollut kalastusalus kaatui voimakkaassa tuulessa, jolloin yksi sen miehistön jäsenistä sai surmansa. Toisen miehistön jäsenen kerrottiin olevan kateissa.Myrsky on kaatanut puita ja irrottanut talojen kattoja. Nakhon Si Thammaratin provinssissa sijaitsevalla Pak Phanangin alueella syntyi laajoja vahinkoja, kun useita puita kaatui asuintalojen päälle.Viranomaiset ovat varoittaneet rankkasateista ja voimakkaista tuulista kaikkiaan 15 eteläisen provinssin alueella. Iltapäivällä paikallista aikaa myrsky oli hidastumassa, ja sen odotettiin hiipuvan trooppiseksi matalapaineeksi.Meteorologisen viraston mukaan ihmisten tulisi kuitenkin edelleen varautua vaikeisiin olosuhteisiin sekä mahdollisiin äkillisiin tulviin. Vaikeiden olosuhteiden odotettiin jatkuvan lauantain puolelle.Ihmisiä on kehotettu pysymään sisätiloissa, ja lento- sekä laivaliikenne on keskeytetty.Thaimaan kansallinen katastrofivaroituskeskus on antanut varoituksia myös suosituille turistialueille kuten Koh Samuin ja Koh Phanganin saarille, joilla oleskelevia ihmisiä on kehotettu siirtymään rannikoiden riskialueilta korkeammille paikoille.Pabuk on ensimmäinen Thaimaahan iskenyt trooppinen myrsky kolmeen vuosikymmeneen.