Ulkomaat

Signaali havaittu, etsijäkoirat ja kaivinkoneet paikalla: Tämä kaikki tiedetään Norjan lumivyöryturmasta

Epäillään jääneen lumivyöryn alle





Tilanne vaikuttaa huonolta





Laaja pelastusoperaatio – etsinnät vaikeutuneet





Kadonneet kotoisin Pohjanmaalta – jääkiipeilykurssiin osallistuneilla mukana normaali varustus