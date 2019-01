Ulkomaat

Luontokuvaaja jätti peilin viidakkoon – katso, kuinka sähäkästi eläimet reagoivat näkemäänsä

Luontokuvaaja jätti peilin viidakkoon – katso, kuinka sähäkästi eläimet reagoivat näkemäänsä Nyt toistetaan : Luontokuvaaja jätti peilin viidakkoon – katso, kuinka eläimet reagoivat omaan kuvaansa 4.1. 8:26

LUONTO Englantilainen luontokuvaaja Mark Fernley on tutkinut villieläinten reaktiota peilikuvaan.

Fernley aloitti tutkimukset Amazonin sademetsissä vuonna 2017. Hän on tutkinut ja kuvannut pääasiassa suurten kissaeläimien reaktioita, kun nämä näkevät oman peilikuvansa.



Oheinen video on kuvattu Luoteis-Brasiliassa. Katso videolta, kuinka eläimet reagoivat omaan peilikuvansa. Ohi kulkevat eläimet pääsääntöisesti pelästyvät näkemäänsä, yllättyvät lähelle tulleesta lajitoverista.



Suurten kissaeläimien lisäksi peiliä on ennättänyt hämmästellä lukuisa joukko muita viidakon eläimiä.