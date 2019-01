Ulkomaat

Tanskan junaonnettomuuden uhrimäärä nousi kahdeksaan

Tanskan

Onnettomuustutkijoiden

eilisen junaonnettomuuden uhrimäärä on noussut kuudesta kahdeksaan, kertoo Tanskan poliisi. Uhreista viisi oli miehiä ja kolme naisia. Kuolonuhrien joukossa ei ollut yhtään lasta.Poliisin mukaan suurin osa kuolleista löytyi junan ensimmäisestä vaunusta.Kova tuuli ja muutoinkin huono sää sekä junan kärsimät suuret vauriot ovat hankaloittaneet onnettomuuden tutkintaa.Onnettomuus tapahtui eilen Ison-Beltin sillalla myrskyisessä säässä, kun tavarajunasta pudonnutta lastia osui vastakkaiseen suuntaan kiitäneeseen matkustajajunaan.alustavan arvion mukaan tavarajunan kyydissä ollut rekan perävaunu putosi joko matkustajajunan eteen tai sen kylkeen. Syytä ilmeisesti tyhjänä olleen perävaunun irtoamiseen ei heti tiedetty, mutta tutkijat pitivät mahdollisena, että erittäin kova tuuli vaikutti asiaan.Onnettomuudessa myös loukkaantui 16 ihmistä, mutta kenenkään vammat eivät olleet hengenvaarallisia.Junaliikenne Ison-Beltin sillalla on edelleen keskeytetty eilisen onnettomuuden takia, mutta Tanskan rautatieyhtiön on määrä avata toinen sillan ylittävistä radoista vielä tänään.