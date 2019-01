Ulkomaat

Venäjän taloräjähdyksen uhrimäärä nousi 37:ään

Venäjän taloräjähdyksen uhrimäärä nousi 37:ään Nyt toistetaan : Kerrostalo romahti Venäjän Magnitogorskissa 3.1. 10:46

Venäjän Magnitogorskissa uudenvuodenaattona tapahtuneen taloräjähdyksen uhrimäärä on noussut 37:ään, venäläisviranomaiset kertovat.

Venäjän Magnitogorskissa uudenvuodenaattona tapahtuneen taloräjähdyksen uhrimäärä on noussut 37:ään, venäläisviranomaiset kertovat. Neljä ihmistä on viranomaisten mukaan edelleen kateissa.



Kuolleiden joukossa on kuusi lasta. Talon raunioista on löydetty kuusi ihmistä hengissä.



Osa suurta asuinrakennuskompleksia romahti varhain maanantaina. Syynä pidetään kaasuräjähdystä. Neuvostoaikana rakennetun kymmenkerroksisen rakennuksen romahduksessa tuhoutui 35 kerrostalohuoneistoa.



Tiistaina raunioista löytyi kuin ihmeen kaupalla elossa vajaan vuoden ikäinen poikavauva, joka on kuljetettu hoitoon Moskovaan. Vauvalla on paleltumia, päävamma ja useita luunmurtumia.