Ulkomaat

Trooppinen myrsky lähestyy turistiparatiiseja Thaimaassa – tuhansien uskotaan olevan yhä saarilla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oletko paikalla Etelä-Thaimaassa, jonne myrsky on matkalla. Ota yhteyttä toimitukseen joko sähköpostilla uutiset@iltasanomat.fi tai WhatsApp-viestillä numeroon +358 40 660 9019