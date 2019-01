Ulkomaat

”Miksi et kuole?” – Australialaismies otti yhteen hämähäkin kanssa, poliisit paikalle

Australialaismiehen äänekäs yhteenotto hämähäkin kanssa johti poliisien saapumiseen paikalle, kertoo paikallinen media.Naapuri oli kävelemässä Perthissä sijaitsevan talon ohi, kun hän kuuli taaperon kirkuvan ja miehen huutavan toistuvasti ”Miksi et kuole?”Luultuaan, että kyseessä on väkivaltatilanne, naapuri päätti soittaa poliisin hätänumeroon.Tehtävään osallistui useita poliisipartioita, jotka saivat kuulla, että aviomies oli ainoastaan yrittänyt tappaa hämähäkin. Mies pyysi aiheuttamaansa vaivaa anteeksi.Australian hämähäkkipopulaatio on yksi maailman suurimmista. Biologien mukaan eteläisen pallonpuoliskon lämpöaallon myötä hämähäkit saattavat hakeutua entistä todennäköisemmin rakennuksiin.Lähde: Reuters