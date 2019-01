Ulkomaat

Venäjän Magnitogorskin uhrimäärä noussut jo 21:een

Venäjän Magnitogorskin uhrimäärä noussut jo 21:een Nyt toistetaan : Kerrostalo romahti Venäjän Magnitogorskissa 2.1. 16:13

Kateissa on edelleen parikymmentä ihmistä, joiden joukossa on viisi lasta.

Venäjällä Magnitogorskin taloromahduksen jäljiltä on löydetty jo 21 kuolonuhria, kertoo uutistoimisto Tass hätätilaministeriön tietoihin viitaten.



Kuolonuhreista toistakymmentä on tunnistettu. Kateissa on edelleen parikymmentä ihmistä, joiden joukossa on viisi lasta, kertoo uutistoimisto RiaNovosti.



Osa suurta asuinrakennuskompleksia romahti varhain maanantaina eli uudenvuodenaattona. Syynä pidetään kaasuräjähdystä.