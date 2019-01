Ulkomaat

Saksassa mies ajoi uudenvuodenyönä tahallaan väkijoukkoon – neljä loukkaantui

Poliisin mukaan kyse on ilmeisesti ollut muukalaisvastaisesta hyökkäyksestä.

Saksassa neljä ihmistä loukkaantui miehen ajettua väkijoukkoon Bottorpin kaupungissa Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa uudenvuodenyönä.– Viranomaiset uskovat, että kyse on kohdennetusta iskusta, jonka motiivina on ollut ajajan muukalaisvihamielisyys, sanoivat Essenin syyttäjänvirasto ja Münsterin poliisi.Viranomaiset uskovat myös, että 50-vuotiaalla miehellä on psyykkisiä ongelmia.Loukkaantuneet olivat afganistanilais- ja syyrialaistaustaisia. Osan vammat ovat vakavia.Uutistoimisto AP:n mukaan epäilty oli lausunut kiinnioton yhteydessä muukalaisvihamielisiä mielipiteitä.