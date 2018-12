Ulkomaat

Kolme haavoittui veitsi-iskussa rautatieasemalla Manchesterissa

Britannian Manchesterissa kolme ihmistä on haavoittunut veitsi-iskussa kaupungin rautatieasemalla.

Poliisin mukaan mies ja nainen on viety sairaalaan hyökkäyksen jäljiltä, kertoo BBC. Heidän tilastaan ei ole tietoa. Lisäksi yksi poliisi sai veitsestä haavan olkapäähänsä.



Yksi mies on pidätetty ja rautatieasema on suljettu. Poliisi päivystää yhä paikalla.



BBC:n tuottaja oli paikalla asemalaiturilla, kun hyökkääjä puukotti miestä pitkällä keittiöveitsellä. BBC:n mukaan hyökkääjä vastusti pidätystä aggressiivisesti ja hänen pysäyttämiseksi tarvittiin useita poliiseja.



Hyökkäys tapahtui hieman ennen iltayhdeksää paikallista aikaa. Poliisi antoi sen jälkeen luvan, että vuodenvaihteen ilotulitus voidaan järjestää kaupungissa suunnitellusti, mutta turvatoimia kiristettiin.