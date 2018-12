Ulkomaat

Video: Kerrostalon romahduksessa Magnitogorskissa kuollut seitsemän – raunioissa 20 astetta pakkasta

Kymmeniä on kateissa, joten kuolonuhreja voi tulla lisää. Jopa Venäjän presidentti on saapunut tapaamaan uhreja.





1970-luvun neuvostorakennus

