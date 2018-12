Ulkomaat

Äärimmäinen helle­aalto kärventää Australiaa, ja tämä on vasta alkua – ”On niin kuuma, ettei bensa virtaa”

Kuumuus koettelee myös eläimiä. Yllä olevalla videolla nainen yrittää helpottaa helteen näännyttämän koalan oloa.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Seitsemän hukkumiskuolemaa





https://www.is.fi/uutisvihje/