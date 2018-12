Ulkomaat

Jemenin kapinalliset ovat aloittaneet vetäytymisen Hodeidan satamakaupungista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jemenissä huthikapinalliset ovat alkaneet siirtää joukkojaan pois Hodeidan satamakaupungista aiemmin tässä kuussa allekirjoitetun aseleposopimuksen mukaisesti, kertoo YK-lähde uutistoimisto AFP:lle.Lähteen mukaan kapinalliset aloittivat vetäytymisen kaupungista keskiyöllä paikallista aikaa. On epäselvää, palaako kaupunki nyt Saudi-Arabian tukeman Jemenin hallituksen hallintaan.Punaisenmeren rannalla sijaitsevan Hodeidan kautta kulkee lähes 90 prosenttia Jemeniin tuotavista elintarvikkeista, ja se on erittäin tärkeä liikenteen solmukohta. Taistelut Hodeidan hallinnasta ovat vaikeuttaneet huomattavasti ruoka-avun saamista laajasta ja vakavasta nälänhädästä kärsivään Jemeniin.Uutiskanava al-Jazeeran mukaan sopimukseen kuuluu, että Hodeidaan sijoitetaan kansainvälisiä tarkkailijoita. Lisäksi aselevon toteutumista valvomaan asetetaan komitea, johon kuuluu edustajia hallituksesta, kapinallisista ja YK:sta.Aseleposopimus allekirjoitettiin joulukuun puolivälissä, mutta taistelutoimet jatkuivat kaupungissa viime päiviin asti. YK:n mukaan Jemenin tilanne on pahin käynnissä oleva humanitaarinen kriisi maailmassa.