Ulkomaat

Ranskalaismies ylittää Atlanttia isolla oranssilla tynnyrillä merivirtojen viemänä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Savinin tynnyrialuksella ei ole voimanlähdettä vaan hän luottaa merivirtojen voimaan.Savin lähti matkaan El Hierrosta Kanarian saarilla ja toivoo pääsevänsä perille Karibialle kolmessa kuukaudessa.– Sää on mainio. Noin metrin korkuiset mainingit vievät minua 2–3 kilometrin tuntivauhtia, valtamerenylittäjä kuvaili puhelimella AFP:lle.Hän luottaa siihen, että 4 500 kilometrin matka taittuu pelkästään merivirtojen voimalla.Savin on entinen armeijan laskuvarjomies ja työskennellyt myös puistovahtina ja lentäjänä.Savinin käyttämä tynnyri on tehty hartsilla peitetystä vanerista. Se on suunniteltu kestämään aaltojen jatkuvaa keinutusta.Se on 3 metriä pitkä ja 2,10 metriä leveä. Tilaa sisällä on kuusi neliömetriä. Tynnyrin pohjassa on myös katseluaukko, josta hän voi ihailla meren eläviä.Savin on varautunut uuteen vuoteen pullolla valkoviiniä ja omaan 72-vuotissyntymäpäiväänsä 14. tammikuuta pullolla punaviiniä.