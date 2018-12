Ulkomaat

Japani hirtti kaksi murhista tuomittua miestä – tuomitut hautasivat uhrinsa betoniin

Japani Japanissa on teloitettu vuoden aikana 15 ihmistä.

Japani hirtti torstaina kaksi murhista tuomittua miestä, mikä nosti maassa tänä vuonna teloitettujen kuolemaantuomittujen määrän 15 ihmiseen. Teloitetut olivat 60- ja 67-vuotiaat miehet, jotka oli tuomittu vuonna 1988 tapahtuneista sijoituspankin esimiehen ja työntekijän kuristusmurhista.



Tuomioistuimen mukaan miehet varastivat 100 miljoonan jenin summan, joka nykyrahassa vastaa noin 790 000:ta euroa. Murhasta tuomittujen kerrotaan haudanneen uhrinsa betoniin vuoristossa.



Japani on yksi harvoista teollisuusmaista, joissa kuolemantuomio on yhä käytössä. Maa on saanut asiasta paljon kansainvälistä kritiikkiä, mutta kuolemantuomion kannatus japanilaisten parissa on suurta. Maan vankiloissa istuu yli 100 teloitustaan odottavaa kuolemaantuomittua.