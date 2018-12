Ulkomaat

Udin joutui tekemään hirvittävän valinnan kun tsunami iski taloon – pelastaako vaimo vai äiti ja poika?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005946744.html





Ruoaksi mutaista riisiä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005946855.html