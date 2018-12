Ulkomaat

Anak Krakataun pelätään purkautuvan ja aiheuttavan uuden tsunamin





https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005946744.html

Indonesia on nostanut varoitustasoa Anak Krakatau -tulivuorelle, jonka pelätään purkautuvan uudestaan ja laukaisevan jälleen tsunamin Länsi-Jaavan ja Etelä-Sumatran rannikoille.Viranomaiset myös kasvattivat tulivuoren ympärillä olevaa vyöhykettä, jolla liikkuminen on kiellettyä. Vyöhykkeen ulkorajaa kasvatettiin viiteen kilometriin tulivuoresta. Asukkaita on myös pyydetty pysymään poissa rannikoilta.Anak Krakataun purkautumisen viikonloppuna aiheuttama tsunami surmasi tuoreimman laskennan mukaan vähintään 430 ihmistä. Loukkaantuneita on lähes 1 500 ja kadonneita yli 150.