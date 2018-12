Rattiin nukahtanut slovakialaismies teki hurjan ilmalennon BMW:llään – poliisi julkaisi videon erikoisesta onnettomuudesta

Ulkomaat

Rattiin nukahtanut slovakialaismies teki hurjan ilmalennon BMW:llään – poliisi julkaisi videon erikoisesta onn









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Slovakian poliisi on julkaissut valvontakameran kuvaaman videon erikoisesta liikenneonnettomuudesta, joka tapahtui maan koillisosassa sijaitsevassa Borikin maantietunnelissa viime viikon torstaina.Videolla näkyy, kuinka 44-vuotiaan miehen liittymärampilla ajama BMW-henkilöauto nousee yllättäen tien sivussa olevan betonikaiteen päälle, josta se ponnahtaa useiden metrien pituiseen ilmalentoon.BMW lentää useita metrejä ilmassa ennen kuin se kolahtaa tunnelin suuaukon yläreunaan. Sen jälkeen se jatkaa vielä lentoaan pyörähtäen ympäri, ennen kuin se rysähtää takaisin tien pintaan tunnelin sisäpuolella.Vaikka ilmalento näyttää hurjalta, autoilija selvisi rytäkästä poliisin mukaan mustelmilla. Auto sen sijaan kärsi huomattavia vaurioita rusentuessaan kasaan törmäyksissä.Poliisi kertoi onnettomuuden syyksi kuljettajan hetkellisen rattiin nukahtamisen, eikä puhallustestissä näkynyt merkkejä alkoholin käytöstä. Toistaiseksi ei ole tiedossa, koituuko hänelle onnettomuudesta oikeudellisia seurauksia.Video on viime päivinä levinnyt maailmalla vauhdilla, ja brittilehti Mirrorin mukaan Slovakian poliisi kertoi hieman hämmästellen, että siitä on tullut yksi sen Facebook-sivun suosituimmista päivityksistä.Borikin tunneli sijaitsee lähellä Popradin kaupunkia.