Ulkomaat

Kuvat Sisilian maanjäristyksen tuhoista: Kirkontorni sortui, useita rakennuksia romahti

Yllä olevalla videolla näkyy, kuinka Etna purkautui joulupäivänä.





































Italian viranomaisten mukaan noin kymmenen ihmistä vietiin sairaalaan lievien loukkaantumisten vuoksi, ja parikymmentä ihmistä hakeutui sairaalaan itse lievien vammojen takia.Useita vanhoja rakennuksia on vaurioitunut. Esimerkiksi Acirealessa kirkon kellotorni sortui, samoin kuin Pyhän Emidiuksen patsas, jonka on perinteisesti uskottu suojelevan maanjäristyksiltä.Lisäksi osa rannikkoa pitkin kulkevasta maantiestä suljettiin järistyksen vuoksi. Viranomaiset kertovat muutaman perheen viettäneen yön taivasalla, ja kaksi ihmistä pelastettiin sortuneesta rakennuksesta.Euroopan aktiivisin tulivuori Etna purkautui maanantaina, minkä jälkeen sen läheisyydessä on ollut useita maanjäristyksiä. Viimeöinen maanjäristys oli järistyksistä voimakkain lukemalla 4,8.Maanantain purkauksessa Etna sylki ilmaan tuhkaa, minkä vuoksi Sisilian ilmatila suljettiin hetkellisesti. Maanjäristys ei aiheuttanut lentokentän sulkemista.3 300 metriä korkean Etnan on tutkittu liukuvan hitaasti kohti Välimerta 14 millimetrin vuosivauhtia.