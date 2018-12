Ulkomaat

Pelastajat saavuttivat tsunamin runtelemat syrjäseudut – tuhoja kuvaillaan massiivisiksi

Tarvetta vedelle ja lääkkeille

Tulivuorenpurkausten aiheuttamat tsunamit jättävät viranomaisille vähän aikaa





Indonesian tsunamituhoalueilla etsitään edelleen eloonjääneitä, mutta toivo selviytyneiden löytämisestä alkaa hiljalleen hiipua. Avustusjoukot ovat vasta nyt päässeet kaikista syrjäisimmille alueille, joihin viikonloppuna iskenyt tsunami osui. Tuhoja kuvaillaan massiivisiksi.Tällä hetkellä kuolleita tiedetään olevan noin 430, loukkaantuneita lähes 1 500 ja kadonneita yli 150. Kadonneita etsitään muun muassa koirien avulla samaan aikaan kun huolestuneet omaiset kokoontuvat tunnistuskeskuksiin etsimään läheisiään.Syrjäisiin kyliin vievät tiet ja sillat ovat osin tuhoutuneet ja vahingoittuneet, mikä on haitannut avun viemistä paikalle. Lisäksi kulkureittejä ovat katkoneet tsunamin heittelemät puut ja esimerkiksi rakennusten palaset.Kaikista vaikeimmin tavoitettaviin kyliin on pudotettu avustustarvikkeita helikopterilla. Satoja pienten saarten asukkaita on kuljetettu suojaan niin laivoilla kuin ilmateitsekin.Avustustöitä haittaa rankkasade. Esimerkiksi Caritassa asukkaat ovat kulkeneet paikoin vyötärölle asti ulottuvassa tulvavedessä, kun sade on saanut joen tulvimaan.Avustusjärjestöjen mukaan sade hidastaa sekä evakuointeja että selviytyneiden auttamista. Asukkaita on opastettu pysymään kaukana rannikolta, sillä Anak Krakatau -tulivuori on edelleen aktiivinen. Lauantain tsunamin uskotaan syntyneen tulivuorenpurkauksen aiheuttaman vedenalaisen maanvyöryn seurauksena.Lääkkeiden ja puhtaan veden puute on synnyttänyt pelkoa terveyskriisistä alueella, sillä kaikille tuhansille kotinsa menettäneille ei riitä apua. Sadat Indonesian Punaisen Ristin työntekijät ja vapaaehtoiset toimittavat pelastetuille vettä, vilttejä, pressuja ja muita tarvikkeita sekä pystyttävät siirrettäviä terveysasemia.Indonesian hallinto on tähän asti kieltäytynyt kansainvälisistä avuntarjouksista ja sanonut, että katastrofeille altis maa pärjää myös uusimmassa kriisissään.Viikonlopun tsunami oli jo kolmas Indonesiaa koetteleva luonnonkatastrofi puolen vuoden kuluessa. Heinä–elokuussa Lombokin saarella oli voimakkaita maanjäristyksiä, ja syyskuussa yli 2 000 ihmistä kuoli ja tuhansia katosi Palussa Sulawesin saarella maanjäristyksessä ja tsunamissa.Keskiviikkona tuli kuluneeksi 14 vuotta tapaninpäivän tsunamista, jossa kuoli yhteensä 220 000 ihmistä Intian valtameren maissa. Heistä noin 168 000 oli indonesialaisia.Anak Krakatau on yksi Indonesian saariston yli sadasta aktiivisesta tulivuoresta. Tulivuori syntyi 1920-luvulla vuonna 1883 purkautuneen Krakataun tulivuoren paikalle.