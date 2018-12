Ulkomaat

Japani aloittaa kaupallisen valaan­pyynnin – Greenpeace: Petollinen päätös

Japani vetäytyy Kansainvälisestä valaanpyyntikomissiosta (IWC) ja jatkaa valaiden kaupallista pyyntiä ensi vuonna, Japanin hallituksen tiedottaja kertoo.Vetäytyminen komissiosta oli odotettu, sillä Japani on aiemmin tänä vuonna yrittänyt vakuuttaa komissiota siitä, että maa saisi jatkaa kaupallista valaanpyyntiä. Komissio ei ole suostunut tähän.Hallituksen tiedottajan mukaan kaupallinen valaanpyynti jatkuu ensi vuoden heinäkuussa ja se on rajoitettu Japanin aluevesille. Hänen mukaansa pyyntiä ei harjoiteta Antarktiksella tai eteläisellä pallonpuoliskolla.Komissio hylkäsi syyskuussa Japanin pyynnön valaanpyynnin aloittamisesta selvin äänin. Japanin edustajat sanoivat jo tuolloin, että maa on selvän päätöksen jälkeen pakotettu harkitsemaan muita vaihtoehtoja.Japanin mukaan valaskannat ovat elpyneet riittävästi, jotta kaupallinen pyynti voidaan aloittaa. Tällä hetkellä valaita pyytävät kaupallisiin tarkoituksiin vain Norja ja Islanti.Japanin päätös on herättänyt odotetusti myös kritiikkiä. Muun muassa ympäristöjärjestö Greenpeace kutsuu sitä petolliseksi.IWC kielsi kaupallisen valaanpyynnin vuonna 1986, kun osa valaslajeista oli pyydetty sukupuuton partaalle. Japani on kiertänyt kieltoa tappamalla joka vuosi satoja valaita ”tieteellisiin tarkoituksiin”, vaikka niiden liha päätyy myyntiin.Komissiosta irtaantuminen astuu voimaan kesäkuun viimeinen päivä. Tämän jälkeen Japani ei voi enää harjoittaa tieteellisiin tarkoituksiin tehtyä valaanpyyntiä Antarktisella, joka on sallittu vain IWC:n jäsenille.