Ulkomaat

Yön uutiset: lue mitä tapahtui, kun nukuit

Tsunamista selvinneet kaipaavat kipeästi vettä ja lääkkeitä Indonesiassa – rankkasade ja tukkeutuneet tiet vaikeuttavat avun saantia

Jemenin hallitusta tukeva saudiliittouma syyttää hutheja tulitauon rikkomisesta

Jo toinen guatemalalaisen lapsen kuolema USA:n rajaviranomaisten hallussa tyrmistyttää – aiemmin 7-vuotiaan tytön kuolema nostatti myrskyn

Turkinkuivauskaappi, hyvinvointia, joululahja jopa naapurin koiralle... – lemmikkeihin kulutetaan yhä enemmän rahaa

Kolmikerroksinen talo vaurioitui pahoin tulipalossa Parkanossa

Nyt kannattaa ajaa erityisen varovaisesti Kehä kolmosella – tieltä suistumiset työllistäneet pelastuslaitosta