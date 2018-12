Ulkomaat

Jemenin hallitusta tukeva saudiliittouma syyttää hutheja tulitauon rikkomisesta

hallitusta tukeva Saudi-Arabian johtama liittouma syyttää huthikapinallisia Hodeidan satamakaupungin hataran tulitauon rikkomisesta. Nimettömänä pysytellyt liittouman edustaja kertoi uutistoimisto AFP:lle, että Hodeidan maakunnassa on kuollut kymmenen ja haavoittunut 143 hallituksen sotilasta sen jälkeen, kun Tukholmassa neuvoteltu tulitauko astui voimaan viime viikolla.Liittouman edustaja sanoi huthien rikkoneen tulitaukoa 183 kertaa.– Tosiasia on, että valitettavasti huthit yrittävät selvästi provosoida liittoumaa vastareaktioon, eikä kukaan aseta heitä vastuuseen siitä, liittouman edustaja sanoi.Hänen mukaansa liittouma ei ole vastannut huthien iskuihin eikä ole rikkonut tulitaukoa.tarkkailijat saapuivat Jemeniin viikonloppuna. Tarkkailijaryhmän on tarkoitus turvata avustuskuljetusten kannalta elintärkeän Hodeidan sataman toiminta ja valvoa taistelijoiden vetäytymistä kaupungista.Osapuolet pääsivät sopuun tulitauosta Ruotsissa pidetyissä neuvotteluissa tämän kuun alussa. Rauhanneuvotteluja on tarkoitus jatkaa tammikuussa.Jemenin sodassa on kuollut noin 10 000 ihmistä sen jälkeen, kun saudiliittouma puuttui sotaan vuonna 2015. Konflikti on aiheuttanut valtaisan humanitaarisen kriisin ja nälänhätä uhkaa 14 miljoonaa jemeniläistä.