Resurssien hukkaamista vai järkevyyttä: Yhdysvaltalaiskaupunki osti kadulta lähes 2 000 laitonta asetta – mukana sinko

Resurssien hukkaamista vai järkevyyttä: Yhdysvaltalaiskaupunki osti kadulta lähes 2 000 laitonta asetta – muka

kaupunki on ostanut katukaupasta takaisin lähes 2 000 laitonta ampuma-asetta osana ohjelmaa, jolla pyritään vähentämään väkivaltaa kaupungissa. Jo neljättä vuotta peräjälkeen 600 000 asukkaan kaupungissa on tehty yli 300 henkirikosta vuodessa.ostettiin kaikkiaan 1 860. Niiden joukossa oli muun muassa sinko.Lippaasta maksettiin 25 dollaria, käsiaseista ja kivääreistä 100 dollaria, puoliautomaattisista kivääreistä 250 dollaria ja automaattikivääreistä 500 dollaria. Myyjät saivat tehdä kaupat nimettöminä.oli varannut aseostoihin 250 000 dollaria. Paikallisen Baltimore Sun -lehden pääkirjoituksen mukaan ohjelma oli todennäköisesti ajan-, rahan- ja resurssienhukkaa. Poliisi puolestaan puolusteli, että kaduilta poistettuja aseita ei voi käyttää eikä varastaa.Aseenkanto-oikeus on turvattu Yhdysvaltojen perustuslaissa, ja joka kolmannessa amerikkalaiskodissa on ase. Viranomaisten mukaan ampuma-aseet tappoivat viime vuonna 40 000 yhdysvaltalaista.