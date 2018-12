Ulkomaat

Ainakin kolme kuoli iskussa Libyan ulkoministeriöön Tripolissa

Libyan pääkaupungissa Tripolissa ainakin kolme ihmistä on kuollut maan ulkoministeriöön tehdyssä hyökkäyksessä, kertovat maan viranomaiset. Ainakin yksi uhri oli ulkoministeriön työntekijä.Lisäksi yli 20 ihmistä on haavoittunut.Maan erikoisjoukkojen edustaja kertoo, että ministeriön lähellä räjähti autopommi, mikä sai turvallisuusjoukot ryntäämään paikalle. Seuraavaksi itsemurhapommittaja räjäytti itsensä rakennuksen toisessa kerroksessa. Toinen hyökkääjä kuoli, kun hänen kantamansa matkalaukku räjähti.Kolmas hyökkääjä oli aseistamaton ja pukeutunut luotiliiviin. Turvallisuusjoukot surmasivat hänet ministeriön ulkopuolella.Rakennuksesta on myös nähty nousevan savua, ja sen ulkopuolelle kerääntyi ambulansseja, ensihoitajia ja turvallisuusjoukkoja.Ulkoministeriön mukaan kyseessä oli terroristien itsemurhaisku. Mikään ryhmä ei ainakaan toistaiseksi ole ilmoittautunut iskun tekijäksi.Valtataisteluiden ja turvattomuuden keskellä painiva Libya on muuttunut jihadistien turvasatamaksi. Maassa on kaksi kilpailevaa hallintoa, ja kumpikin hallitsee vain pientä osaa maasta.Terrori-iskut eivät ole Libyassa harvinaisia. Esimerkiksi syyskuussa kaksi ihmistä kuoli ja kymmenen haavoittui hyökkäyksessä maan kansallisen öljy-yhtiön pääkonttoriin.