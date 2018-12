Ulkomaat

Media: Ainakin 8 kuollut kaapatun bussin syöksyttyä jalankulkijoiden päälle Kiinassa

Lukuisia vastaavia tapauksia

Ainakin 8 ihmistä on kuollut ja yli 20 loukkaantunut kaapatun bussin syöksyttyä jalankulkijoiden joukkoon Fujianin maakunnassa Kiinan kaakkoisosassa. Asiasta kertovat kiinalaismediat. Yksi kuolleista on medioiden tietojen perusteella poliisi.Valtion televisiokanavan mukaan bussin epäilty kaappaaja on otettu kiinni ja paikallinen poliisi kuulustelee tätä. Kaappaajalla oli hallussaan veitsi. Valtiollisen Xinhua-uutistoimiston mukaan epäilty on paikallinen 48-vuotias mies.Paikallislehti kertoo iskun tapahtuneen ennen puolta neljää iltapäivällä paikallista aikaa Longyanin kaupungissa. Netissä on julkaistu video, jossa näkyy loukkaantuneita makaamassa tiellä vaurioituneen bussin vieressä ja poliisi painimassa yhden ihmisen kanssa. Videon julkaisseen Duowei-sivuston mukaan kaappaaja oli hyökännyt naismatkustajan kimppuun ennen kuin otti bussin hallintaansa.Kiinassa on tänä vuonna ollut useita vastaavia tapauksia. Marraskuussa auto syöksyi tietä ylittävään lapsijoukkoon koulun edessä Liaoningin maakunnassa. Viisi kuoli ja parikymmentä loukkaantui. Kuski oli sanonut valinneensa uhrit sattumalta, ja hänen oli tiedetty suunnitelleen itsemurhaa kotiongelmien vuoksi.Niin ikään marraskuussa 15 ihmistä kuoli, kun bussi putosi sillalta Chongqingissa kuskin ajauduttua nyrkkitappeluun kiukkuisen matkustajan kanssa.Lokakuussa kolme ihmistä kuoli Zhejiangin maakunnassa miehen ajettua väkijoukkoon ja puukotettua ihmisiä. Kuukautta aiemmin 11 sai surmansa ja 44 loukkaantui samankaltaisessa hyökkäyksessä Hunanin maakunnassa.Helmikuussa painekaasutankeilla ja polttoainepulloilla täytetty pakettiauto syttyi tuleen ja jyräsi jalankulkijoiden sekaan Shanghaissa aiheuttaen ainakin 18 ihmisen loukkaantumisen.Vakavat liikenneonnettomuudet ovat yleisiä Kiinassa, jossa liikenneviranomaiset eivät ole onnistuneet valvomaan turvallisuussääntöjä. Samoin väkivaltarikosten määrä on kasvanut viime vuosikymmeninä samalla, kun rikkaiden ja köyhien välinen kuilu on laajentunut. Tutkimuksissa on havaittu mielenterveysongelmien yleistymistä, ja osasyynä on pidetty nopeutuvan elämänrytmin aiheuttamaa stressiä ja tukijärjestelmien puutteellisuutta.