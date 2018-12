Ulkomaat

Yön uutiset: Lue mitä tapahtui, kun nukuit

USA:ssa tuomioistuin määräsi Pohjois-Korean maksamaan 501 miljoonan korvaukset Otto Warmbierin kuolemasta

”Ei ole putkat olleet tyhjinä nytkään” – kotihälytykset työllistivät poliisia aaton vaihtuessa jouluyöhön

Turkin presidentti Erdogan kutsui Trumpin vierailulle

Vastavalittu kuvernööri ja senaattori kuolivat Meksikossa helikopterin syöksyttyä alas heti nousun jälkeen

Wall Streetin pörssiluisu heijastui Tokioonkin

Kevin Spacey saa syytteen seksuaalisesta ahdistelusta