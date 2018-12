Ulkomaat

USA:ssa tuomioistuin määräsi Pohjois-Korean maksamaan 501 miljoonan korvaukset Otto Warmbierin kuolemasta

Yhdysvalloissa

Warmbierin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Warmbier





Pitkän

Jo aiemmin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ei kuitenkaan

Pohjois-Korea