Ulkomaat

Vasta rakennettu pilvenpiirtäjä halkeili Sydneyssä, kuului kova pamaus – tuhansia evakuoitiin

Australian poliisi on evakuoinut tuhansia ihmisiä pilvenpiirtäjästä Sydneyssä sen jälkeen, kun rakennukseen ilmestyi halkeama kovan paukahduksen säestämänä.





Rakennuksesta ja sen lähistöltä joutui poistumaan kaikkiaan kolmisentuhatta ihmistä, joista osa on sittemmin saanut palata koteihinsa.Rakennustarkastajien mukaan kaupungin länsiosassa Olympic Parkissa sijaitseva Opal Tower -pilvenpiirtäjä oli liikahtanut yhden tai kaksi millimetriä. Vasta tänä vuonna valmistuneessa rakennuksessa on 38 kerrosta ja vajaat 400 asuntoa.Ne rakennuksen asukkaat, joiden ei ole sallittu palata koteihinsa, on siirretty lähistölle tilapäismajoitukseen.